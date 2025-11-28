Преподаватель оценил вероятность кадрового кризиса из-за зумеров

Зумеры лучше адаптируются и осваивают новые инструменты, а также обладают высоким уровнем вовлеченности и целиком фокусируются на работе, рассказал MIR24.TV преподаватель Росбиотех Константин Деревсков. Он отметил, что многим из них необходима дополнительная мотивация, чтобы избежать выгорания. По мнению эксперта, кадрового кризиса из-за молодежи не возникнет.

Предприятие должно мотивировать персонал так, чтобы он выполнял свой функционал. Не все зумеры станут блогерами, не все уйдут в IT или в те профессии, о которых мечтают. Молодые люди просто будут работать, — рассказал Деревсков.

Преподаватель отметил, что не всем отраслям необходимо идти на поводу у трендов, например предоставлять длительные отпуска с сохранением рабочего места. Вместо этого он предложил сделать ставку на сильную корпоративную культуру, в которой сотрудники не будут сталкиваться с выгоранием.

Ранее экономист Илья Мосягин рассказал, что поколение Z провоцирует кадровый голод в промышленности и госсекторе, массово уходя из неинтересных сфер, что составляет лишь один из пяти ключевых рисков для экономики России. Среди других угроз эксперт выделил высокую текучесть кадров и конфликт ценностей с другими поколениями.