Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей Дмитрий Маликов привлек внимание зумеров и поднял гонорары до 4 млн рублей

Певец Дмитрий Маликов увеличил стоимость своих выступлений в два с половиной раза на фоне роста популярности в социальных сетях, сообщил Telegram-канал SHOT. Если в январе прошлого года артист был готов выступать за 1,5 млн рублей, то теперь его гонорар достигает 4 млн рублей.

В последний год Маликов активно развивает присутствие в интернете, публикует короткие видео, использует нейросети и мемы, стараясь быть в актуальной повестке. Такая стратегия привлекла внимание молодой аудитории, что отразилось на росте узнаваемости артиста и спросе на его выступления.

Кроме того, Маликов анонсировал на платформе TikTok масштабный гастрольный тур по городам России. В рамках поездок он планирует совмещать концертную деятельность с активной работой в соцсетях.

