Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:38

Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей

Дмитрий Маликов привлек внимание зумеров и поднял гонорары до 4 млн рублей

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Дмитрий Маликов увеличил стоимость своих выступлений в два с половиной раза на фоне роста популярности в социальных сетях, сообщил Telegram-канал SHOT. Если в январе прошлого года артист был готов выступать за 1,5 млн рублей, то теперь его гонорар достигает 4 млн рублей.

В последний год Маликов активно развивает присутствие в интернете, публикует короткие видео, использует нейросети и мемы, стараясь быть в актуальной повестке. Такая стратегия привлекла внимание молодой аудитории, что отразилось на росте узнаваемости артиста и спросе на его выступления.

Кроме того, Маликов анонсировал на платформе TikTok масштабный гастрольный тур по городам России. В рамках поездок он планирует совмещать концертную деятельность с активной работой в соцсетях.

Ранее стало известно, что телеведущая и сваха Роза Сябитова получает по 20 тыс. рублей за час консультации по вопросам отношений. За комплексное решение проблем в личной жизни клиенты платят 125 тыс. рублей.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов между тем призвал российских артистов добровольно направить новогодние гонорары или их часть на поддержку участников СВО. По его словам, собранные средства могут быть использованы для закупки необходимой техники и снаряжения для военнослужащих.

Дмитрий Маликов
певцы
гонорары
мемы
нейросети
соцсети
зумеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.