Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях «Звездач»: Роза Сябитова получает 20 тыс. рублей в час за советы об отношениях

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова получает по 20 тыс. рублей за час консультации по вопросам отношений, пишет Telegram-канал «Звездач». По его информации, за комплексное решение проблем в личной жизни клиентам приходится платить 125 тыс. рублей.

В публикации также говорится, что Сябитовой принадлежат две квартиры в Москве и двухэтажный дом в поселке Калтино на участке площадью 30 соток. Канал также пишет, что ведущая рассматривала возможность покупки апартаментов в Объединенных Арабских Эмиратах, но сделка пока не была завершена.

Ранее Сябитова предполагала, что юморист Тимур Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга, комика Гарика Харламова. Она призналась, что категорически запретила бы знаменитостям общаться, чтобы у комика наладилась личная жизнь.

До этого телесваха заявляла, что лекции о подготовке к родительству будут полезны студентам. Так она прокомментировала планы Минобрнауки по проведению «Школы молодых родителей» в российских вузах. Однако, по ее словам, следует выяснить, найдет ли данная инициатива отклик в обществе.