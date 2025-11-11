Роза Сябитова снова стала бабушкой

Дочь известной телесвахи Розы Сябитовой Ксения во второй раз стала мамой, сообщила в своем Telegram-канале телезвезда. 33-летнюю наследницу телеведущей выписали из роддома вместе с новорожденным сыном.

С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо, моим любимым детям, Ксении и Максиму за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье, — написала Сябитовой.

Ранее Сябитова заявила, что мужчинам важно думать не только о том, кого выбрать в жены, но и о том, каких женщин стоит обходить стороной. Она отметила, что характер человека формируется в детстве и остается неизменным на протяжении всей жизни. Поэтому, по ее словам, ревнивые, завистливые и мелочные женщины всегда будут такими. Сваха назвала выбор супруги лотереей.

До этого телеведущая отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.