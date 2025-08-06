Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:28

Роза Сябитова раскрыла, каких мужчин особо ценят женщины

Телеведущая Сябитова заявила, что женщины любят мужчин с бойцовскими качествами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины особенно ценят состоятельных и независимых мужчин с бойцовским характером, заявила «Москве 24» телеведущая Роза Сябитова. При этом главная сваха страны не видит ничего плохого в поведении подкаблучников. По ее словам, они испытывают уважение к своим избранницам.

Что касается разговора о подкаблучниках: если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет. Такой мужчина уважает мнение жены, не хочет ее обижать. Наоборот, это говорит о том, что это хорошая семья, не хотят расстраивать друг друга, — высказалась Сябитова.

Она также добавила, что женщины всегда проявляли повышенный интерес к мужчинам, которые умеют зарабатывать и брать на себя ответственность. По ее словам, для женского пола также немаловажно, чтобы избранник смог защитить возлюбленную и позаботиться о ней.

Сексолог Александра Миллер ранее заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накаченные или подтянутые. Так она отреагировала на исследование китайских ученых, которое показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.

мужчины
женщины
телеведущие
Роза Сябитова
