Сексолог объяснила, почему женщинам больше нравятся полные мужчины Сексолог Миллер заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин

Полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накаченные или подтянутые, заявила «Москве 24» сексолог Александра Миллер. Так она отреагировала на исследование китайских ученых. Оно показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.

Женщины выбирают из принципа рациональности: то есть тело отходит на второй план. На первом — как он относится к ней, к семье, как работает, подходит ли для продолжения рода. И у мужчин, которые подходят под все эти параметры, как правило, не хватает времени усердно тренироваться и следить за собой, — объяснила Миллер.

С эволюционной точки зрения женщины подсознательно воспринимают крупных мужчин как более перспективных для продолжения рода. Повышенный интерес к полным женщинам в последнее время наблюдается и среди мужского населения, добавила психолог.

Александра Миллер ранее заявила, что зумеры вступают в отношения с партнерами постарше в связи с поиском родительской фигуры в избраннике. По ее словам, неравные пары характерны для обоих полов.