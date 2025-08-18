Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 16:18

«Сократ предупреждал»: Сябитова назвала худших кандидаток на роль жены

Сябитова посоветовала не брать в жены ревнивых и завистливых женщин

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мужчинам важно думать не только о том, кого выбрать в жены, но и о том, каких женщин стоит обходить стороной, заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова в своем Telegram-канале. Она отметила, что характер человека формируется в детстве и остается неизменным на протяжении всей жизни. Поэтому, по ее словам, ревнивые, завистливые и мелочные женщины всегда будут такими. Сваха назвала выбор супруги лотереей.

Поэтому Сократ предупреждал мужчин о том, что выбор жены — это лотерея. Или радость, или мудрость, — высказалась Сябитова.

Ранее телеведущая отметила, что женщины особенно тянутся к мужчинам, обладающим финансовой независимостью, сильным характером и умением брать на себя ответственность. При этом Сябитова подчеркнула, что не считает зазорным поведение так называемых подкаблучников, ведь, по ее мнению, оно чаще всего связано с уважением к своим партнершам.

Кроме того, Сябитова выразила мнение, что введение штрафов за супружескую измену не сможет удержать от разводов семьи, которые и так находятся на грани распада. По ее словам, подобные меры наказания никогда не давали положительного результата.

Роза Сябитова
жены
супруги
браки
