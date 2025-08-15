Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Роза Сябитова оценила идею штрафовать россиян за измену в браке

Телеведущая Сябитова заявила, что штрафы за измену не спасут семьи от развода

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Введение штрафов за измену в браке не спасет от развода уже разрушающиеся семьи, заявила LIFE.ru телеведущая Роза Сябитова. Она отметила, что подобные карательные меры никогда не приводили к положительному эффекту.

Я всегда сравниваю семью с государством. Государство — семейство семей. А семья — маленькое государство, потому что там действуют точно такие же законы социума. Мудрецы говорят, что государство разрушается изнутри, а внешние враги их только добивают. Измена — фактор, который добивает государство. Проблема создается внутри, а измена просто уже это выявляет, — высказалась Сябитова.

По мнению свахи, семьям, которые переживают кризисные периоды, прежде всего нужна поддержка близких. Для того, чтобы сохранить отношения, супругам крайне важно открыто и искренне разговаривать друг с другом, в том числе обсуждать накопившиеся проблемы.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за измену в браке и уход из семьи. По его словам, за эти проступки нужно взимать от 15 до 50 тысяч рублей.

