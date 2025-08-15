Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов Бородин призвал ввести в России штрафы за измену в браке и уход из семьи

За измену в браке и уход из семьи нужно штрафовать, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, переданным LIFE.ru, за эти проступки нужно взимать от 15 до 50 тысяч рублей.

У нас такого наказания нет — за измену, даже такой практики не было, значит <…> все символы семейной ценности обесценились <…> Предлагаю ввести штрафы: 15-20 тысяч рублей за измену, и 50 тысяч рублей за каждого брошенного ребенка. Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить, — сказал эксперт.

Ранее адвокат Мария Косицкая заявила, что в России в брачных контрактах невозможно прописать компенсацию за супружескую измену и предусмотреть какую-либо ответственность за это. По ее словам, этот поступок не расценивается как административное или уголовное нарушение.

До этого центр «Сорок сороков» ранее обратился в Госдуму с инициативой о создании в России реестра женатых граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги». По словам правозащитников, это поможет в борьбе с изменами.