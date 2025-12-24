Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 16:34

Мясников поделился своим секретом молодости

Мясников: активный образ жизни и позитивное мышление помогают оставаться молодым

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Активный образ жизни и позитивное мышление помогают оставаться молодым, заявил в беседе с aif.ru врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, всем взрослым важно сохранить в себе внутреннего ребенка.

Секрет молодости в том, чтобы всегда оставаться ребенком. Я для себя вывел формулу: больной человек — тот, кто считает себя больным. А здоровый — кто считает себя здоровым. И все. Точка. Если вы уверены, что у вас артроз, остео­хондроз, вы охаете, ходите по врачам, пьете горстями таблетки и жалуетесь на жизнь, значит, вы выбрали быть больным, — высказался Мясников.

По мнению врача, здоровые духом люди превозмогают боль и идут к своим целям. Специалист призвал не терять по жизни активность, любознательность и интерес к миру.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что вместо котлет перед сном можно съесть салат. Так он ответил на вопрос зрительницы, которая попросила совета в борьбе с вредной привычкой наедаться после шести вечера.

