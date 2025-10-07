Сябитова назвала причину развода Ивлева с молодой женой Сябитова: брак Ивлева распался из-за того, что его жена переросла отношения

Причина развода шеф-повара, ресторатора Константина Ивлева с женой Валерией Куденковой кроется в эмоциональном взрослении женщины, заявила сваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro. По ее словам, 28-летняя супруга «переросла эти отношения» и захотела «чего-то другого».

Я думаю, что Ивлев и Валерия — оба хорошие. Но она переросла эти отношения. Ей хочется чего-то другого. А мужчина свою потребность удовлетворил, — пояснила Сябитова.

Телеведущая добавила, что развод стал закономерным исходом для пары с 19-летней разницей в возрасте. Эксперт также провела параллель с браком шоумена Дмитрия Диброва, посоветовав обоим знаменитостям выбирать ровесниц. По ее словам, с самодостаточной женщиной-ровесницей «сложно», тогда как молодая девушка «как ребенок», что изначально создает дисбаланс в отношениях.

Ранее стало известно, что Ивлев разводится с женой, которая моложе его на 19 лет, после четырех лет брака. Пара воспитывает дочь Нику. Ранее в Тушинском районном суде началось рассмотрение иска бывшей жены Ивлева об изменении условий выплат по алиментам. Следующее заседание по делу состоится в конце октября. Мария Ивлева утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.