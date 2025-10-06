Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 01:33

Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе

Телеведущий Константин Ивлев разводится с женой после 4 лет брака

Фото: Пресс служба Константина Ивлеева

Валерия Ивлева, супруга известного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева, официально объявила о разводе с ресторатором на свой странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причины разрыва отношений не уточняются.

Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду, — сказано в публикации.

Ранее в Тушинском районном суде началось рассмотрение иска бывшей жены Ивлева об изменении условий выплат по алиментам. Следующее заседание по делу состоится в конце октября. Мария Ивлева утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

Кроме того, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил расставание с супругой Аленой Красновой. Жена певца отметила, что у пары сложились разные взгляды на семью, распределение ролей и то, каким должен быть следующий этап отношений.

Константин Ивлев
разводы
звезды
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал создание новой подлодки в США
На Украине произошел скандал из-за расформирования отряда БПЛА
Белый дом готовится к необычному спортивному событию
Развод со второй женой, алименты, «Миротворец»: как живет Константин Ивлев
Под Белгородом вспыхнул пожар из-за атаки ВСУ
Престарелый стрелок устроил хаос на улицах Сиднея
Аэропорт Краснодара временно прекратил работу
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учителей
Трамп назвал причину военных поражений США
«Заметили?»: Трамп раскрыл секрет своего успешного преодоления лестниц
Приметы 6 октября: в день Ираиды Спорной угадываем зимнюю погоду
Более 20 рейсов задерживаются в одном российском аэропорту
Три российских аэропорта приготовили невеселый сюрприз для авиапассажиров
В Белом доме назвали возможного преемника Трампа
Гороскоп на 6 октября: Тельцу искать команду, Скорпиону — побороть сомнения
Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе
Главный экономический советник Трампа рассказал о последствиях шатдауна
Фаза Луны сегодня, 6 октября: пожинаем плоды урожайной Луны
Стали известны регионы-лидеры по материальному благополучию
Желтый уровень воздушной опасности ввели в одном российском регионе
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.