Константин Ивлев и его молодая супруга объявили о разводе Телеведущий Константин Ивлев разводится с женой после 4 лет брака

Валерия Ивлева, супруга известного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева, официально объявила о разводе с ресторатором на свой странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причины разрыва отношений не уточняются.

Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду, — сказано в публикации.

Ранее в Тушинском районном суде началось рассмотрение иска бывшей жены Ивлева об изменении условий выплат по алиментам. Следующее заседание по делу состоится в конце октября. Мария Ивлева утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

Кроме того, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил расставание с супругой Аленой Красновой. Жена певца отметила, что у пары сложились разные взгляды на семью, распределение ролей и то, каким должен быть следующий этап отношений.