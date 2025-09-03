Ефремов поставил точку в своих отношениях

Актер Михаил Ефремов официально оформил развод со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода. Сам актер и его представители пока не подтвердили информацию о разводе.

Предполагается, что Ефремов перестал общаться с женой из-за постоянных конфликтов. Решающим моментом, по данным канала, стало его свидание в исправительной колонии, где 61-летний актер провел три дня с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Ефремов и Кругликова заключили брак в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера родилась в 2004 году, Надежда — в 2007 году, сын Борис — в 2010 году.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов проходил восстановительное лечение в санатории города Кисловодска. Это связано с перенесенными бронхолегочными заболеваниями, которые возникли у артиста во время пребывания в колонии. Общая стоимость лечебной программы составляет 300 тысяч рублей. В комплекс процедур входят консультации врачей, ингаляционные сеансы, тимьяновые ванны, массаж, употребление кислородных коктейлей и другие оздоровительные мероприятия. Полный курс восстановления займет не менее двух недель.

До этого появились данные, что Михаил Ефремов готовится к возвращению на сцену в новом театральном сезоне. Актер принят в труппу театра «Мастерская „12“», где уже работает его сын Николай, рожденный в браке с Евгенией Добровольской. Свою первую роль Ефремов сыграет в спектакле, созданном по мотивам картины Никиты Михалкова «Без свидетелей».