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03 августа 2025 в 18:40

«Коля взялся за ум»: Ефремов будет работать с сыном в одном театре

KP.RU: Ефремов будет работать в одном театре с сыном

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Артист Михаил Ефремов готовится выйти на работу в новом театральном сезоне, актера взяли в театр «Мастерская „12“», где работает его сын от брака с Евгенией Добровольской Николай, передает KP.RU. Первую роль он сыграет в спектакле по картине Никиты Михалкова «Без свидетелей».

По словам актера, он изменился и обновил образ жизни после выхода из колонии. Что касается его сына, то о Николае коллеги говорят, что он «талантливый, но невезучий». По их словам, теперь все может измениться, так как «Коля взялся за ум».

Как считает театральный обозреватель Марина Райкина, Михалков пригласил Михаила Ефремова для укрепления своего театра. Она отметила, что у артиста есть имя, также он хороший комический и драматический актер.

Ранее в СМИ сообщили, что артист решил развестись с пятой супругой Софьей, с которой состоял в браке 23 года. По информации журналистов, между Ефремовым и Кругликовой постоянно вспыхивали ссоры, которые участились после сообщений о посещении актера актрисой Дарьей Белоусовой, когда он находился в колонии.

Михаил Ефремов
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