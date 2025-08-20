Ефремов отправился на лечение в элитный санаторий SHOT: Ефремов лечится в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов проходит лечение в санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний, передает Telegram-канал SHOT. Стоимость программы составляет 300 тысяч рублей.

По данным канала, в программу лечения входят консультации врачей, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, употребление кислородного коктейля и другие процедуры. Полное восстановление займет не менее двух недель.

Артист поселился в номере повышенной комфортности. Стоимость этого проживания составляет 16 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что Ефремов старается не привлекать внимания и выходит на прогулки в темных очках и кепке.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Ефремова Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке на факультет хореографии. Девушка получила стипендию, которая покроет 60% расходов на обучение.

До этого стало известно, что Ефремов покинул свою пятую супругу Софью Кругликову. Теперь он проживает в загородном доме, в то время как его жена занимает квартиру в центре Москвы. После освобождения из колонии последние появления актера в публичных местах не фиксировались.