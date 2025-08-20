Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:22

Ефремов отправился на лечение в элитный санаторий

SHOT: Ефремов лечится в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов проходит лечение в санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний, передает Telegram-канал SHOT. Стоимость программы составляет 300 тысяч рублей.

По данным канала, в программу лечения входят консультации врачей, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, употребление кислородного коктейля и другие процедуры. Полное восстановление займет не менее двух недель.

Артист поселился в номере повышенной комфортности. Стоимость этого проживания составляет 16 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что Ефремов старается не привлекать внимания и выходит на прогулки в темных очках и кепке.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Ефремова Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке на факультет хореографии. Девушка получила стипендию, которая покроет 60% расходов на обучение.

До этого стало известно, что Ефремов покинул свою пятую супругу Софью Кругликову. Теперь он проживает в загородном доме, в то время как его жена занимает квартиру в центре Москвы. После освобождения из колонии последние появления актера в публичных местах не фиксировались.

Михаил Ефремов
актеры
лечение
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.