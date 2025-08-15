Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 12:26

Младшая дочь Ефремова уезжает из России

Дочь Ефремова отправится в США учиться на хореографа

Надежда Ефремова Надежда Ефремова Фото: Социальные сети

Надежда Ефремова, младшая дочь актера Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, отправится учиться в США. Как сообщает KP.RU, девушка поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке на факультет хореографии.

Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60% расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке, — рассказал друг семьи Ефремова.

Известно, что Надежда с детства серьезно занималась танцами, участвовала в международных конкурсах и посещала мастер-классы известных хореографов. Годовое обучение в вузе стоит примерно $30 тысяч (2,3 млн рублей), а проживание в кампусе – $20 тысяч (1,5 млн рублей).

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов переписал свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве на семью Громовых, которая ухаживала за его дядей 19 лет. Борьба за жилплощадь продолжалась несколько лет.

До этого стало известно, что актер принял решение съехать от своей пятой супруги Софьи Кругликовой на фоне сообщений об их разводе. Теперь он проживает в загородном доме, тогда как его жена занимает квартиру в центре Москвы.

Михаил Ефремов
США
обучение
танцы
