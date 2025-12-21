Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 04:10

Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным

РИАН: заключенным в рядах ВСУ обещают службу в тылу, но отправляют на фронт

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Бывший украинский заключенный Александр Саенко, попавший в плен к российским военным, заявил РИА Новости об обмане со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованных из колоний изначально гарантированно определяли на службу в тылу, однако позже отправляли на передовую без должной подготовки.

Саенко рассказал, что командиры обещали ему место в ремонтном подразделении. Вместо этого он провел всего восемь дней в учебном центре, не получив даже базовых навыков, и был сразу переброшен на передовые позиции.

Привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл. Ни разу не был ни на полигоне, ни на стрельбище. Вот и все. Потом отвезли на «передок», — пояснил мужчина.

Ранее украинский военнопленный, младший сержант ВСУ Алексей Климко отметил, что командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ перебрасывает поваров, санитаров и водителей из тыловых подразделений на передовую в районе Димитрова в ДНР. В беседе с Минобороны мужчина сравнил бойцов ВСУ с брошенными котятами. Он также добавил, что командование не сдержало своих обещаний, а у бойцов не было ни еды, ни воды, ни сигарет.

ВСУ
заключенные
фронт
обучение
