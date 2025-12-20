Новый год-2026
«Бросили как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров

Военнопленный Климко: ВСУ бросают в бой поваров и санитаров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ перебрасывает поваров, санитаров и водителей из тыловых подразделений на передовую в районе Димитрова в ДНР, сообщил украинский военнопленный, младший сержант ВСУ Алексей Климко. В беседе с Минобороны мужчина сравнил бойцов ВСУ с брошенными котятами, передает ТАСС.

Забирали всех: санитаров, водителей, поваров. Пришел приказ — отобрали по списку и отправили. Такое происходит по всем тыловым частям, по всей Украине. Брать уже некого. <…> Нас бросили как котят. Оказались в подвале под Димитровым, — сказал он.

Климко отметил, что с момента попадания в Димитров он ни разу не видел своего командира в лицо. Он также добавил, что командование не сдержало своих обещаний, а у бойцов не было ни еды, ни воды, ни сигарет.

До этого стало известно, что в Сумской области иностранные наемники, входящие в состав 47-й отдельной механизированной бригады, отказываются занимать боевые позиции и проживать в местах дислокации воинского подразделения. Они предпочитают снимать жилье в городе Сумы.

ВСУ
Минобороны РФ
пленные
ДНР
