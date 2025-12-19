В Сумской области иностранные наемники, входящие в состав 47-й отдельной механизированной бригады, отказываются занимать боевые позиции и проживать в местах дислокации воинского подразделения, сообщили в российских силовых ведомствах. Источник ТАСС пояснил, что они предпочитают снимать жилье в городе Сумы.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ могут набирать наемников в обмен на поставки оружия. По его словам, в данный момент Киев привлекает людей из колумбийских наркокартелей.

Ранее пленный украинский солдат Сергей Ионов рассказал, что военным ВСУ, окруженным в Димитрове (Мирнограде), не доставляют провизию. По его словам, в подразделениях также не производится ротация личного состава. Он добавил, что пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали. Командование пообещало, что он будет доставлять провизию на фронт, но его отправили на передовую.