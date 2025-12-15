Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 10:22

Пленный рассказал о проблемах с провизией

Пленный Ионов: бойцам ВСУ не доставляют провизию в окруженный Димитров

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военным ВСУ, запертым в окруженном Димитрове (Мирнограде), не доставляют провизию, заявил пленный солдат ВСУ Сергей Ионов. По его словам, которые передало ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в подразделениях также не производится замена личного состава.

Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где и командуют, — заявил Ионов.

Он добавил, что пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали. Командование пообещало, что он будет доставлять провизию на фронт, но его отправили на передовую.

Тем временем Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в городе Димитрове (Мирнограде) в ДНР. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

До этого появилась информация, что известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. Подразделение отрезано от логистики.

ВСУ
пленные
бойцы
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный закон о работе коллекторов готовят в России
Раскрыт «сюрприз», подготовленный Метревели для России на посту главы MI6
В МЧС уточнили данные о пропавших в Пермском крае туристах
Зеленский поставил крест на одной идее Трампа
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.