Пленный рассказал о проблемах с провизией Пленный Ионов: бойцам ВСУ не доставляют провизию в окруженный Димитров

Военным ВСУ, запертым в окруженном Димитрове (Мирнограде), не доставляют провизию, заявил пленный солдат ВСУ Сергей Ионов. По его словам, которые передало ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, в подразделениях также не производится замена личного состава.

Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. А что они могут сказать? Если они сидят, кто знает где и командуют, — заявил Ионов.

Он добавил, что пытался отказаться от службы по состоянию здоровья, но ему отказали. Командование пообещало, что он будет доставлять провизию на фронт, но его отправили на передовую.

Тем временем Министерство обороны России опубликовало ролик с украинскими военными, которые добровольно сдаются в плен в городе Димитрове (Мирнограде) в ДНР. На кадрах видно, как солдаты ВСУ, бросив свое оружие, выходят с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

До этого появилась информация, что известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины несет значительные потери на одном из участков в Сумской области. Подразделение отрезано от логистики.