23 декабря 2025 в 11:23

Стало известно, как находящийся под арестом Пашаев проведет Новый год

Экс-адвокат Ефремова Пашаев встретит Новый год в донецком СИЗО

Эльман Пашаев Эльман Пашаев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев встретит Новый год в СИЗО-1 Донецка, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, арестанты активно готовятся к празднику — создают поделки своими руками, отметили авторы. Кроме того, в СИЗО планируется организовать праздничный стол, развлечением для арестованных станет просмотр новогодних телепередач и фильмов.

По информации канала, в свободное от предпраздничной суеты время Пашаев занимается саморазвитием. Он читает книги, играет в настольные игры и посещает все положенные дневные прогулки. Уточнялось, что проблем со здоровьем Пашаев не испытывал.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что фигурант дела может подать ходатайство о заключении контракта с Вооруженными силами России и участии в СВО, однако реализация этого права может быть поставлена под сомнение с учетом его прошлого. Юрист напомнил, что Пашаев уже находился в зоне проведения специальной военной операции до задержания, но, по сообщениям СМИ, не участвовал в боевых действиях, а зарабатывал на бывших заключенных, добровольно отправившихся на СВО.

До этого сообщалось, что Пашаев, которого арестовали по подозрению в мошенничестве на 45 млн рублей, попросил отправить его на специальную военную операцию. Адвокаты Пашаева, которому грозит до 10 лет колонии, подготовили ходатайство.

