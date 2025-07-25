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25 июля 2025 в 14:19

Ефремов принял важное решение на фоне слухов о его разводе с женой

Ефремов решил разъехаться со своей пятой женой Кругликовой

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Михаил Ефремов принял решение съехать от своей пятой супруги Софьи Кругликовой на фоне сообщений об их разводе, передает StarHit. По словам журналистов, он теперь проживает в загородном доме, тогда как его жена занимает квартиру в центре Москвы.

Последний раз в «Доме с писателями» на Плотниковом переулке Ефремов был замечен сразу после своего освобождения из колонии, говорится в материале. С тех пор актер больше там не появлялся.

Ранее в СМИ сообщили, что артист решил развестись со своей супругой, с которой состоял в браке 23 года. По информации журналистов, между Ефремовым и Кругликовой постоянно вспыхивали ссоры, которые участились после сообщений о посещении актера актрисой Дарьей Белоусовой, когда он находился в колонии.

Позже источник из театра «Современник» заявил, что Ефремов готовится к бракосочетанию с 41-летней Белоусовой, с которой он в настоящий момент живет. По его словам, в отношениях артиста и его пятой супруги давно наблюдались проблемы, результатом которых и стал развод.

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