Ефремов принял важное решение на фоне слухов о его разводе с женой

Ефремов принял важное решение на фоне слухов о его разводе с женой Ефремов решил разъехаться со своей пятой женой Кругликовой

Российский актер Михаил Ефремов принял решение съехать от своей пятой супруги Софьи Кругликовой на фоне сообщений об их разводе, передает StarHit. По словам журналистов, он теперь проживает в загородном доме, тогда как его жена занимает квартиру в центре Москвы.

Последний раз в «Доме с писателями» на Плотниковом переулке Ефремов был замечен сразу после своего освобождения из колонии, говорится в материале. С тех пор актер больше там не появлялся.

Ранее в СМИ сообщили, что артист решил развестись со своей супругой, с которой состоял в браке 23 года. По информации журналистов, между Ефремовым и Кругликовой постоянно вспыхивали ссоры, которые участились после сообщений о посещении актера актрисой Дарьей Белоусовой, когда он находился в колонии.

Позже источник из театра «Современник» заявил, что Ефремов готовится к бракосочетанию с 41-летней Белоусовой, с которой он в настоящий момент живет. По его словам, в отношениях артиста и его пятой супруги давно наблюдались проблемы, результатом которых и стал развод.