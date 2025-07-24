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24 июля 2025 в 20:35

Михаил Ефремов готовится к свадьбе с ждавшей его из колонии любовницей

Источник NEWS.ru: Михаил Ефремов готовится к шестой свадьбе

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов съехался с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой и они готовятся к свадьбе, сообщил NEWS.ru источник из театра «Современник», где он играл. По данным собеседника, с женой Софьей Кругликовой у артиста давно были проблемы.

Наверное. Если он развелся, собирается жениться и живет с ней. Наверное, распишутся. Ну, у Ефремова с женой давно была такая ситуация. Вот в результате так и получилось. Но Белоусова тоже должна была думать, что это за любовь такая, связываться с женатым человеком, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что недавно вышедший на свободу Ефремов разошелся с женой спустя 23 года брака. По данным источника, супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила Белоусова. Официального заявления о расторжении брака Ефремова и Кругликовой пока не было зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал, что «это вопрос времени».

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