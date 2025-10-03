Бывшая супруга шеф-повара Константина Ивлева требует пересмотра алиментов

В Тушинском районном суде началось рассмотрение иска бывшей жены известного ресторатора Константина Ивлева об изменении условий выплат по алиментам, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Следующее заседание по делу состоится в конце октября.

28 октября 2025 года в Тушинском районном суде города Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В., — говорится в сообщении.

После развода в 2020 году, завершившего 23-летний брак, между Константином Ивлевым и его экс-супругой Марией, продолжается судебный спор об алиментах на их несовершеннолетнюю дочь Марусю. Мария Ивлева утверждает, что звездный шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат. Она настаивает на пересчете алиментов исходя из фактических заработков Ивлева, а не только его официальной зарплаты.

Константин, в свою очередь, подал встречный иск, предоставив в качестве доказательств расходов на дочь договор с двоюродным братом. Согласно документу, Ивлев ежемесячно выплачивает 200 тысяч рублей за услуги по сопровождению ребенка в школу. Эти траты он предлагает засчитать в счет алиментных обязательств. В июле 2025 года бывшая супруга телеведущего впервые публично заявила о наличии у него задолженности по алиментам. Общий размер долга составлял почти 19,5 млн рублей, из которых он погасил 11,2 млн.

