Аршавин вновь судится с Барановской

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин подал в суд на бывшую возлюбленную Юлию Барановскую из-за размера алиментов, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В девятилетних отношениях на свет появились два сына и дочь.

В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

Тем временем стало известно, что трое сыновей телеведущего Дмитрия Диброва останутся жить с его экс-супругой Полиной Дибровой. По словам адвоката Ирины Кузнецовой, в ходе бракоразводного процесса у Дибровых не возникло споров по поводу общих детей.

До этого появилась информация, что Александра Селиванова, супруга актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, потеряла права на квартиру в подмосковном Видном вследствие действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова. Он продал недвижимость за 8 млн рублей, не разделив вырученные средства с семьей.