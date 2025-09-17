Жена звезды сериала «Реальные пацаны» осталась без жилья

Александра Селиванова, супруга актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, потеряла права на квартиру в подмосковном Видном вследствие действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова. Он продал недвижимость за 8 млн рублей, не разделив вырученные средства с семьей, заявил адвокат Александр Трещев в беседе с URA.RU.

По словам защитника, квартира предназначалась для общих детей Селивановой и Калмыковой. Кроме того, некоторые элементы мебели вовсе были приобретены за счет родителей женщины.

Трещев добавил, что исход дела зависит от правового статуса имущества на момент продажи. Если жилье признается совместно нажитым имуществом, Селиванова имеет право на долю компенсации либо может требовать признания сделки недействительной через суд.

Если квартира была оформлена на Калмыкова, то продать ее он мог вне зависимости от того, жила ли там бывшая супруга или его дети, — пояснил эксперт.

Дополнительной проблемой является уклонение бывшего супруга от родительских обязанностей — Калмыков не выплачивает алименты и не участвует в жизни детей. Для взыскания алиментов за последние три года необходимо обратиться в суд с доказательствами попыток получения средств. Приставы могут наложить арест на счета и имущество должника, а также запретить ему выезд за границу.

