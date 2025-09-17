Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 02:20

Жена звезды сериала «Реальные пацаны» осталась без жилья

Адвокат Трещев: жена актера Селиванова потеряла квартиру из-за бывшего мужа

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова Владимир Селиванов и Александра Калмыкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Селиванова, супруга актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, потеряла права на квартиру в подмосковном Видном вследствие действий своего бывшего мужа Сергея Калмыкова. Он продал недвижимость за 8 млн рублей, не разделив вырученные средства с семьей, заявил адвокат Александр Трещев в беседе с URA.RU.

По словам защитника, квартира предназначалась для общих детей Селивановой и Калмыковой. Кроме того, некоторые элементы мебели вовсе были приобретены за счет родителей женщины.

Трещев добавил, что исход дела зависит от правового статуса имущества на момент продажи. Если жилье признается совместно нажитым имуществом, Селиванова имеет право на долю компенсации либо может требовать признания сделки недействительной через суд.

Если квартира была оформлена на Калмыкова, то продать ее он мог вне зависимости от того, жила ли там бывшая супруга или его дети, — пояснил эксперт.

Дополнительной проблемой является уклонение бывшего супруга от родительских обязанностей — Калмыков не выплачивает алименты и не участвует в жизни детей. Для взыскания алиментов за последние три года необходимо обратиться в суд с доказательствами попыток получения средств. Приставы могут наложить арест на счета и имущество должника, а также запретить ему выезд за границу.

Ранее сообщалось, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов дает советы пасынку — начинающему актеру Леону Кемстачу. В частности, он помогал юноше «погрузиться в атмосферу» прошлого в преддверии съемок «Слова пацана».

актеры
квартиры
реальные пацаны
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.