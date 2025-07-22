Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что дает советы пасынку — начинающему актеру Леону Кемстачу. В частности, он помогал юноше «погрузиться в атмосферу» прошлого в преддверии съемок «Слова пацана».

Перед «Словом пацана» что-то подсказывал, разъяснял, ведь ребята времени, показанного в сериале, слава богу, не застали. Помогал погрузиться в атмосферу. Что касается будущих проектов, наверное, советы кончились, ведь я уважаю своих коллег — актеров, режиссеров — и не буду лезть на чужую поляну, — признался Богданов.

При этом он отметил, что всегда может помочь пасынку с выбором проектов. В частности, подсказать, хороший ли режиссер и насколько сильная собралась команда. Богданов подчеркнул, что в общении с детьми нужно разговаривать с дружеской, а не с наставнической позиции.

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