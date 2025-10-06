Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:48

Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли

Актеру Селиванову отказали в шенгенской визе из-за финала «Реальных пацанов»

Владимир Селиванов Владимир Селиванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исполнителю роли Вована в сериале «Реальные пацаны» Владимиру Селиванову отказали в выдаче шенгенской визы, сообщает Telegram-канал «Звездач». По словам артиста, причинами могли стать патриотический финал сериала и его собственное творчество, в котором он поддерживает российскую позицию.

Команда артиста планировала принять участие в одном из европейских музыкальных фестивалей. Однако всей группе не выдали шенген.

Всей нашей команде отказали в визах по довольно стандартной причине, хотя документы были в полном порядке, — пояснил Селиванов.

По словам актера, позже ему передали, что отказ связан с финалом комедийного сериала, в котором затронута тема специальной военной операции. Кроме того, причиной якобы послужила позиция Селиванова, который записывает патриотические песни.

Ранее в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что польские власти аннулировали визы представителям РОИИП, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации. В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии.

