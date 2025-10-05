Польша применила новые санкции против России

Польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, сообщили в РОИИП. Решение было принято в последний рабочий день перед вылетом делегации.

В институте заявили, что польская сторона продемонстрировала бойкот диалогу между странами от Ванкувера до Владивостока, сорвав участие российских экспертов в мероприятии. Представители РОИИП отметили, что визы были выданы на основании официального приглашения организаторов конференции, и при оформлении документов у польских властей не возникло вопросов.

В заявлении подчеркивается, что письмо об аннулировании виз не содержит объяснений причин и оснований для такого решения. По мнению института, действия Польши направлены на подрыв конструктивного многостороннего диалога и препятствуют участию гражданского общества в работе ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не планирует разрыв дипломатических отношений с Россией. При этом он не исключил закрытия последнего оставшегося российского консульства в Гданьске в случае повторения так называемых «диверсий».