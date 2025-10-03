Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 07:10

МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией

Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

На сегодняшний день Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, заявил в интервью газете Fakt министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Однако он не исключил закрытие последнего из трех ранее функционировавших в стране российских консульских представительств, оставшегося в Гданьске, если «диверсии» повторятся.

Нет, не рассматриваю [разрыв дипотношений с РФ]. <...> Мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске, — сказал Сикорский.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна закупает у США ракеты «воздух — воздух» AMRAAM версии D для истребителей пятого поколения F-35. По его словам, эти ракеты оснащены радиолокационным наведением.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа». По ее словам, Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией.

Польша
Радослав Сикорский
Россия
Варшава
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи
«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо
Украина получала «спонсорство» от G7 за счет российских активов
Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября
«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты
Когда менять резину по закону в 2025 году: зимнюю и летнюю
«Целое подразделение»: Ганчев раскрыл шокирующие детали боев в Купянске
«Пакеты и детское кресло»: следователи нашли машину пропавшей в тайге семьи
Семья с ребенком бесследно исчезла под Красноярском: версии, что известно
Военэксперт увидел истинный смысл русофобских лозунгов Европы
Эндокринолог озвучила самые опасные для здоровья сердца продукты
Депутат из ДНР оказалась причастна к хищениям на фортификациях под Курском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября
«Это глупость»: Путин высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
К чему снится кровь: важные знаки и предупреждения во сне
ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь
МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией
Раскрыты подробности о личности напавшего на синагогу в Манчестере
Белый дом массово сократил работников из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.