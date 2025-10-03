МИД Польши затронул вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

На сегодняшний день Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, заявил в интервью газете Fakt министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Однако он не исключил закрытие последнего из трех ранее функционировавших в стране российских консульских представительств, оставшегося в Гданьске, если «диверсии» повторятся.

Нет, не рассматриваю [разрыв дипотношений с РФ]. <...> Мы сначала закрыли консульство в Познани, затем в Кракове. У России есть еще одно консульство в Гданьске, — сказал Сикорский.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна закупает у США ракеты «воздух — воздух» AMRAAM версии D для истребителей пятого поколения F-35. По его словам, эти ракеты оснащены радиолокационным наведением.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа». По ее словам, Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией.