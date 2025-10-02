Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат прокомментировала журналистам слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа», сообщает корреспондент NEWS.ru

Захарова отметила, что ситуацией на Украине Варшава занималась последние десятилетия в «ручном режиме», как в одиночку, так и при поддержке других стран НАТО. Дипломат уверена в том, что лидирующая роль в раскачивании кризиса на Украине была именно за Польшей.

Регулярно Варшава на всех уровнях, во всех смыслах занималась моделированием ситуации на Украине ровно для того, чтобы использовать ее — и Украину в целом, и складывающуюся ситуацию — для будущего и нарастающего противостояния с Россией, — добавила дипломат.

Ранее Захарова опровергла слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы вернувшихся из России украинских детях. По словам дипломата, политик «бессовестно» лжет о 1600 несовершеннолетних украинцах. Российским уполномоченным органам ничего неизвестно о передаче детей на Украину.