25 декабря 2025 в 09:03

Утрата Северска ударила по переговорным позициям Украины

NYT: утрата Северска сузила Киеву пространство для маневра на переговорах

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Северском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Северском направлении Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Отступление украинских подразделений из Северска стало серьезным ударом по оборонительной линии на востоке и осложнило положение Киева на международной арене и в дипломатическом диалоге, заявили обозреватели NYT. Этот город, расположенный на возвышенности, долгое время служил ключевым опорным пунктом. Военное руководство страны объяснило решение необходимостью сохранить жизни личного состава .

Потеря Северска совпала с масштабным энергетическим кризисом в трех регионах Украины, что создает крайне неблагоприятный фон для обсуждения условий прекращения огня. Территориальный вопрос остается главным камнем преткновения: Россия настаивает на передаче оставшихся подконтрольных Киеву районов ДНР, в то время как украинская сторона долгое время отвергала эти требования. Теперь же давление на оставшиеся рубежи обороны только усилится.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация вернулась из США с «солидным» проектом мирных предложений, включающих гарантии безопасности. Однако он признал наличие критических разногласий, которые пока не готовы принять ни в Киеве, ни в Москве. Ослабление позиций на местах вынуждает дипломатов искать более гибкие подходы, так как возможности для торга постепенно сокращаются.

Ранее было высказано мнение, что Россия готова рассматривать американо-украинский план лишь как отправную точку для начала диалога. В документе отсутствуют принципиальные для Москвы требования о нейтральном статусе Украины и прекращении расширения НАТО. Кроме того, проект не решает вопросы снятия западных санкций и возврата замороженных российских активов.

