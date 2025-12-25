Тарталетки с икрой «Царский снег» — роскошная закуска за 10 минут

Такая закуска делает стол праздничным в одну минуту: хрустящие тарталетки, нежная кремовая основа и яркая икра поверх. Добавьте сливочный сыр — и вкус станет богаче, а подача по-настоящему ресторанной. Готовится закуска моментально, а выглядит как дорогой деликатес.

Возьмите 150 г творожного сыра, добавьте к нему 2 ст. л. сметаны 20%, чтобы начинка была мягче. Вмешайте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и щепотку соли. Массу взбейте вилкой до однородности.

Нарежьте мелкими кубиками 1 отварное яйцо и аккуратно вмешайте в кремовую основу — яйца добавляют плотность и легкую нежность. Наполните этой смесью 12 тарталеток.

Сверху разложите небольшими горками 50–70 г красной икры. Перед подачей поставьте закуску в холодильник на 10 минут, чтобы начинка слегка охладилась и стала плотнее.

Для красоты можно добавить маленький листик петрушки или тонкую полоску свежего огурца.

Совет: чтобы тарталетки не размокали, наполняйте их непосредственно перед подачей — за 5–10 минут, не раньше.

