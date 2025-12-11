Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 06:05

Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году

Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наступающий 2026-й по восточному календарю — год Огненной Лошади. Чтобы задобрить этот сильный и яркий символ, подайте на стол эффектную закуску с огоньком! Мы будем использовать яркие цвета и пикантную начинку.

Начните с основы. Вам понадобится 1–2 больших мясистых болгарских перца ярко-красного или желтого цвета (цвет огня). Разрежьте перцы пополам вдоль, удалите семена и перегородки. Каждая половинка перца будет служить блюдцем.

Теперь готовим начинку. Возьмите 200 граммов творожного сыра. Добавьте 3–4 столовые ложки натертого твердого сыра. Для огненного вкуса добавьте 1/2 чайной ложки копченой паприки и немного острого перца чили по вкусу. Мелко нарубите пучок кинзы или петрушки. Смешайте сыры, специи и зелень. Масса должна быть плотной и пикантной.

Наполните половинки болгарского перца приготовленной сырной начинкой, формируя ровный красивый слой.

Сверху украсьте закуску тонкой соломкой из моркови по-корейски или полосками желтого болгарского перца. Разложите по краю тонкие перья зеленого лука. Добавьте несколько черных маслин, разрезанных пополам, или зерен граната для яркого контраста.

Подавать закуску лучше охлажденной, на большом блюде. Яркие цвета и пикантный вкус гарантируют внимание гостей и расположение Огненной Лошади!

Характеристику года Огненной Лошади читайте на нашем сайте. Рассказали, кому ждать удачи, а кому — запасаться терпением.

Читайте также
Канапе из фаршированных крабовых палочек: ошеломляющая закуска на Новый год
Общество
Канапе из фаршированных крабовых палочек: ошеломляющая закуска на Новый год
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
Общество
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
Мексиканский фахитос готовить очень просто: печем курицу с овощами и заворачиваем в тортилью
Общество
Мексиканский фахитос готовить очень просто: печем курицу с овощами и заворачиваем в тортилью
Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо
Семья и жизнь
Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо
Картошку больше не жарю. Делаю ирландский «чамп» с зеленым луком и маслом. Облако нежности с пикантными нотками
Общество
Картошку больше не жарю. Делаю ирландский «чамп» с зеленым луком и маслом. Облако нежности с пикантными нотками
рецепты
закуски
простой рецепт
кулинария
кухня
Новый год
праздники
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле
Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего
США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику
NASA внезапно потеряло связь со своей станцией на орбите Марса
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно
В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году
Россиянам рассказали, что грозит за парковку на заснеженном газоне
Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски
Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ
Дроны ВСУ атаковали российский регион
Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года
Голая женщина в сновидении: расшифровка по сонникам
Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год
Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности
Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом
«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу
Пять человек погибли в огне в Якутии
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.