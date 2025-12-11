Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году

Наступающий 2026-й по восточному календарю — год Огненной Лошади. Чтобы задобрить этот сильный и яркий символ, подайте на стол эффектную закуску с огоньком! Мы будем использовать яркие цвета и пикантную начинку.

Начните с основы. Вам понадобится 1–2 больших мясистых болгарских перца ярко-красного или желтого цвета (цвет огня). Разрежьте перцы пополам вдоль, удалите семена и перегородки. Каждая половинка перца будет служить блюдцем.

Теперь готовим начинку. Возьмите 200 граммов творожного сыра. Добавьте 3–4 столовые ложки натертого твердого сыра. Для огненного вкуса добавьте 1/2 чайной ложки копченой паприки и немного острого перца чили по вкусу. Мелко нарубите пучок кинзы или петрушки. Смешайте сыры, специи и зелень. Масса должна быть плотной и пикантной.

Наполните половинки болгарского перца приготовленной сырной начинкой, формируя ровный красивый слой.

Сверху украсьте закуску тонкой соломкой из моркови по-корейски или полосками желтого болгарского перца. Разложите по краю тонкие перья зеленого лука. Добавьте несколько черных маслин, разрезанных пополам, или зерен граната для яркого контраста.

Подавать закуску лучше охлажденной, на большом блюде. Яркие цвета и пикантный вкус гарантируют внимание гостей и расположение Огненной Лошади!

