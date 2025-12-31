Москвичам может грозить тюрьма из-за праздничных салютов МВД: за запуск салютов в Новый год москвичам грозит до 5 лет тюрьмы

В Москве за запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь можно получить тюремный срок до пяти лет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. За несоблюдение правил также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

В ведомстве предупредили, что использование пиротехники следует ограничить из-за возросшего числа инцидентов, связанных с ее применением. Также рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности и избегать запуска фейерверков с балконов, лоджий, вблизи жилых зданий и объектов транспортной инфраструктуры.

Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены, — отметили в МВД.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с призывом отказаться от использования пиротехники в Новый год. Власти уже ввели ограничения на запуск салютов в 19 регионах России. Парламентарий подчеркнул необходимость заботы о безопасности и внимательности к окружающим. Депутат призвал граждан с пониманием отнестись к действующим запретам и мерам безопасности.