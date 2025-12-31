Картошка в мундире без мучений: хитрый способ очистки за пару секунд — забудьте про ожоги!

Любите картошку в мундире, но ненавидите возиться с очисткой горячих клубней? Знакомо, когда кожура снимается кусками, а пальцы обжигаются? Есть гениальный метод, который превратит эту рутинную задачу в лёгкую забаву. Всего пара простых манипуляций на этапе подготовки — и картошка очистится одним движением, будто сама сбрасывает «мундир».

Начните с тщательной мойки картофеля — удалите все загрязнения губкой. Важно: позеленевшие клубни не используйте — они опасны. Теперь главный секрет: на каждом сыром картофеле сделайте сплошной поперечный надрез (удобнее ножницами), словно опоясывающий «экватор» — только кожуру и чуть-чуть мякоти. Далее варите как обычно. Когда картошка готова, быстро переложите её в миску с ледяной водой — достаточно нескольких секунд.

Резкий перепад температур создаёт зазор между кожурой и мякотью. Теперь возьмите картофелину и потяните кожуру в разные стороны вдоль надреза — она снимется целиком, словно чулок! Метод идеален для больших объёмов: ни ожогов, ни крошек, ни неровных краёв — только идеально чистая горячая картошка.

