31 декабря 2025 в 15:23

Заливной пирог «Лещина» с ореховой пастой в тесте — семья обожает этот рецепт за вкус, а я за простой процесс готовки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — образец гениальной простоты. Вам не нужно замешивать тесто, раскатывать его или следить за слоями. Достаточно смешать жидкие ингредиенты, вылить половину в форму, добавить ложки ореховой пасты и залить остатком теста. Духовка превратит эту небрежную смесь во влажный, невероятно вкусный десерт.

В глубокой миске смешиваю 2 яйца и 1 стакан сахара (около 200 г). Взбиваю до легкой пены. Добавляю 1 стакан кефира (250 мл) и 1/2 стакана растительного масла (100 мл). Перемешиваю. Просеиваю в жидкую смесь 2 стакана муки (около 320 г) и 1 пакетик разрыхлителя (10 г). Замешиваю гладкое, довольно жидкое тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Форму для выпекания (примерно 22–24 см) смазываю маслом и присыпаю мукой. Выливаю в форму примерно половину подготовленного теста. На него чайной ложкой выкладываю примерно 5–7 ложек ореховой пасты («Нутеллы» или другой), распределяя ее неравномерными «островками». Аккуратно заливаю оставшимся тестом, стараясь полностью покрыть пасту. Отправляю форму в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут. Пирог готов, когда он хорошо поднимется, а зубочистка, воткнутая в центр, будет выходить сухой. Даю пирогу полностью остыть в форме, затем аккуратно извлекаю и нарезаю на порции.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
еда
пироги
десерты
орехи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
