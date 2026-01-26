Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 00:31

В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире

Пять человек были ранены в результате стрельбы на пятом этаже в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. Там отметили, что полиция уже задержала подозреваемых в инциденте.

В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что неизвестный подстрелил трех разбушевавшихся в автобусе дебоширов, чтобы усмирить их. Инцидент произошел в центре Москвы. По словам источника, мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка превратилась в конфликт, и мужчина схватился за травматический пистолет. Все трое молодых людей были госпитализированы.

Также в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Германия
стрельбы
оружие
раненые
