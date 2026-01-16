Житель Москвы открыл огонь по хулиганам «112»: в Москве мужчина расстрелял троих хулиганов из травматического пистолета

Мужчина подстрелил троих хулиганов в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По данным журналистов, таким образом он решил усмирить разбушевавшихся в автобусе дебоширов.

Мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка превратилась в конфликт, и мужчина схватился за травматический пистолет. Все трое молодых людей были госпитализированы.

Ранее житель Казани открыл огонь по колесам автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома. Инцидент произошел из-за того, что такси не могло подъехать к подъезду из-за заблокированного места. Стрелявший был всего в 10 метрах от подъезда, однако этого расстояния оказалось достаточно, чтобы начать стрельбу.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Установлено, что группа мужчин избивала граждан в центре столицы. По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о хулиганстве.