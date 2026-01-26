Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 00:33

Украинцы все чаще штурмуют границу в попытке покинуть страну

ТАСС: украинцы все чаще пытаются напролом пройти границу

Украинские пограничники Украинские пограничники Фото: Социальные сети
Участились случаи, когда украинцы пытаются напролом прорвать границу, чтобы избежать призывы на службу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что граждане страны выбирают все более опасные маршруты для бегства.

Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт. Участились случаи, когда группы украинских граждан пытаются напролом прорвать границу и сбежать за рубеж,сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией. Эта страна стала лидером по частоте попыток покинуть страну, а на втором месте — направление Молдавии.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского положить конец массовому бегству украинцев-мужчин в страны Европейского союза. Он подчеркнул, что данная проблема неоднократно поднималась на встречах в Брюсселе.

До этого МВД Польши объявило, что правительство разрабатывает законопроект, который с марта оставит украинских беженцев без возможности получать бесплатную медицинскую помощь и льготы на оплату жилья. Однако, несмотря на это, раненые украинские военные, лечащиеся в Польше, продолжат получать медпомощь.

