Сотрудники украинских военкоматов были замечены во время рейдов с символикой СС, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что некоторые украинцы в соцсетях считают ношение таких знаков нормальным.

Аудитория заметила на руке одного из тэцэкашников шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака. <…> Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально, — сказано в сообщении.

Ранее российские военнослужащие обнаружили у военного ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск «Центр» с позывным Рессора. По его словам, у мужчины был бельгийский вид на жительство.

До этого выяснилось, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. Об этом заявил бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину. Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.