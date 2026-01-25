Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 23:27

Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС

Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники украинских военкоматов были замечены во время рейдов с символикой СС, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что некоторые украинцы в соцсетях считают ношение таких знаков нормальным.

Аудитория заметила на руке одного из тэцэкашников шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака. <…> Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально, — сказано в сообщении.

Ранее российские военнослужащие обнаружили у военного ВСУ обложку для военного билета с нацистской символикой и надписью «рейхкомиссариат Украины», рассказал командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты действующего в интересах группировки войск «Центр» с позывным Рессора. По его словам, у мужчины был бельгийский вид на жительство.

До этого выяснилось, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. Об этом заявил бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину. Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.

Украина
военкоматы
ТЦК
символика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 26 января — Ермилов день: все внимание кошкам!
Запорожская область частично лишились электроснабжения
«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском
Россия требует доступа к экипажу захваченного танкера «Маринера»
«Катастрофа»: Трамп высказался о саморазрушении Канады
Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки
«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ
Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС
Названо число сбитых над Россией за три часа украинских БПЛА
Высокопоставленный военный из КНР может оказаться американским шпионом
Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в определенный срок
Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине
Украинский город содрогнулся от взрывов
Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.