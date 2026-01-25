Рецепт ужина для тех, кто на диете: заливной пирог с тунцом и яйцом

Заливной пирог с тунцом и яйцом сочетает пользу, сытность и минимум калорий. Идеальный рецепт ужина для тех, кто на диете или не хочет наедаться на ночь.

Такой пирог насыщает надолго, помогая контролировать аппетит. Пищевая ценность на 100 граммов: около 150 ккал.

Для приготовления понадобятся: 250 мл кефира 1%, 2 яйца, 90–100 г цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль; для начинки: 1 банка тунца в собственном соку, 3–4 отварных яйца, пучок зеленого лука. Взбейте кефир с яйцами и солью, постепенно введите муку с разрыхлителем до консистенции жидкой сметаны. На дно формы, застеленной пергаментом, вылейте половину теста. Равномерно распределите размятый вилкой тунец (без жидкости), нарезанные кубиками яйца и лук. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым или холодным.

