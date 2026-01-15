Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 05:46

Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи: готовить одно удовольствие

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи. Их вкус — это гармония творожной нежности со сладковатыми сочными кусочками яблока и теплым ароматом корицы.

Они получаются пышными, влажными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи, а готовить их — одно удовольствие!

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше мягкого, 5–9%), крупное яблоко, яйцо, 3-4 ст. л. муки, 2-3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Если яблоко очень сочное, слегка отожмите сок. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и корицу, перемешайте. Добавьте яблоко, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто консистенции густой сметаны. Оно может быть немного липким из-за яблока. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или просто посыпав сахарной пудрой. Эти оладьи хороши и в холодном виде.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие драники с тягучим сыром.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашние глазированные сырки: без консервантов, только творог и шоколад. Вкус детства, но в разы полезнее
Общество
Домашние глазированные сырки: без консервантов, только творог и шоколад. Вкус детства, но в разы полезнее
2 яблока, пачка творога — и через 30 минут едим: творожно-яблочное печенье
Общество
2 яблока, пачка творога — и через 30 минут едим: творожно-яблочное печенье
Творожные улитки с яблоком: булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей
Общество
Творожные улитки с яблоком: булочки, которые выпекаются до золотистого цвета и пахнут корицей
Подлива с курицей в сметане: забываем про гуляш! Готовлю за 20 минут — идеально к любому гарниру. Рецепт!
Общество
Подлива с курицей в сметане: забываем про гуляш! Готовлю за 20 минут — идеально к любому гарниру. Рецепт!
Простые шоколадные пирожные: весь процесс — в одной миске. Готовлю за 40 минут, а вкус — как из кондитерской
Общество
Простые шоколадные пирожные: весь процесс — в одной миске. Готовлю за 40 минут, а вкус — как из кондитерской
творог
яблоки
рецепты
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи: готовить одно удовольствие Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи. Их вкус — это гармония творожной нежности со сладковатыми сочными кусочками яблока и теплым ароматом корицы.
250 г творога (лучше мягкого, 5–9%)
1 крупное яблоко
1 яйцо
3-4 ст. л. муки
2-3 ст. л. сахара
0,5 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. молотой корицы
щепотка соли
растительное масло для жарки
>
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Если яблоко очень сочное, слегка отожмите сок.
В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и корицу, перемешайте. Добавьте яблоко, перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто консистенции густой сметаны. Оно может быть немного липким из-за яблока.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом.
Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трихолог назвала главные шаги для улучшения качества волос
Ушедшая из РФ популярная компания продлила право на товарный знак
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
«Солнцепек» и «Тосочка» не оставили ВСУ шансов на ротацию в зоне СВО
Россиянам рассказали, как быстро адаптировать кошку к новой квартире
Минус склад боеприпасов ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 15 января
Россиянам напомнили о важном новшестве в сфере недвижимости
Россиянам рассказали, почему опасно нырять в прорубь или снег после бани
Атака украинских дронов отражена под Волгоградом
Юрист ответил, чем грозит купание в нелегально обустроенной проруби
К чему снится жареная рыба: удача или предупреждение?
Юрист объяснил, куда жаловаться на работу общественного транспорта
«Мы не смогли»: в Дании раскрыли итоги диалога с США по Гренландии
Слухи о беременности, личная жизнь, суд над братом: где сейчас Волкова
Врач назвала неочевидную опасность кожаных перчаток
Таможенники в Белоруссии обнаружили необычного гостя в контейнере с авто
Новости королевской семьи Британии: состояние Карла III, коронация Уильяма
Есть рыбу во сне: хорошее или плохое знамение?
Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине
Немецкий министр увидел в свитере Лаврова вызов всему миру
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.