Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи: готовить одно удовольствие

Смешиваю творог и яблоко — получаются идеальные оладьи. Их вкус — это гармония творожной нежности со сладковатыми сочными кусочками яблока и теплым ароматом корицы.

Они получаются пышными, влажными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи, а готовить их — одно удовольствие!

Для приготовления понадобится: 250 г творога (лучше мягкого, 5–9%), крупное яблоко, яйцо, 3-4 ст. л. муки, 2-3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Если яблоко очень сочное, слегка отожмите сок. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и корицу, перемешайте. Добавьте яблоко, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто консистенции густой сметаны. Оно может быть немного липким из-за яблока. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Жарьте оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или просто посыпав сахарной пудрой. Эти оладьи хороши и в холодном виде.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие драники с тягучим сыром.