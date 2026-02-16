Зимняя Олимпиада — 2026
Японский дед украл унитаз и полгода смывал улики

В Японии арестовали 73-летнего мужчину за кражу унитаза со склада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Японии полиция арестовала пенсионера за кражу унитаза со склада, передает Sora News. Мужчина похитил сантехнику в префектуре Айси и установил ее в своем доме почти на полгода.

Отмечается, что злоумышленник проник на склад через незапертую ставню. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, что помогло быстро вычислить вора.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что действовал из личных побуждений. Ранее он работал в строительной сфере и смонтировал украденный унитаз самостоятельно.

Недавно в турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле. Злоумышленник выломал защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов. Похищенное золото нашли закопанным в земле и вернули владельцу магазина.

До этого бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось недавно. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

Япония
кражи
унитазы
аресты
