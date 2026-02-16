Японский дед украл унитаз и полгода смывал улики В Японии арестовали 73-летнего мужчину за кражу унитаза со склада

В Японии полиция арестовала пенсионера за кражу унитаза со склада, передает Sora News. Мужчина похитил сантехнику в префектуре Айси и установил ее в своем доме почти на полгода.

Отмечается, что злоумышленник проник на склад через незапертую ставню. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, что помогло быстро вычислить вора.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что действовал из личных побуждений. Ранее он работал в строительной сфере и смонтировал украденный унитаз самостоятельно.

