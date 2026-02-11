Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле В Турции вор ограбил магазин с помощью погрузчика и скрылся на осле

В турецком Кайсери 26-летний мужчина ограбил ювелирный магазин с помощью угнанного погрузчика и скрылся с места преступления верхом на осле, сообщает издание Haberler. Злоумышленник проломил техникой защитные рольставни и вынес украшения общим весом около 150 граммов.

Необычный способ побега не помог — полиция вычислила грабителя по камерам. Похищенное золото нашли закопанным в земле и вернули владельцу магазина. Сам ослиный наездник арестован и дожидается суда.

Ранее сообщалось, что вооруженные до зубов грабители, выдававшие себя за полицейских, перекрыли шоссе и взорвали бронированный инкассаторский фургон во время дерзкого налета на юге Италии. Нападение произошло на трассе 613 в регионе Апулия. После взрыва и ограбления преступники вступили в перестрелку с правоохранителями.