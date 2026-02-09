Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 21:00

Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе

Вооруженные бандиты подорвали бронированный инкассаторский фургон в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вооруженные до зубов грабители, выдававшие себя за полицейских, перекрыли шоссе и взорвали бронированный инкассаторский фургон во время дерзкого налета на юге Италии, сообщает Daily Mail. Нападение произошло на трассе 613 в регионе Апулия, где боевики в масках, вооруженные автоматами, заблокировали дорогу на глазах у шокированных автомобилистов. После взрыва и ограбления преступники вступили в перестрелку с полицией.

На опубликованных кадрах видно, как бандиты прячутся за машинами, а бронированный фургон взрывается, поднимая в воздух клубы дыма и обломки. Преследуемый автомобиль принадлежал компании, занимающейся перевозкой наличных по всей Италии.

В публикации говорится, что преступники также ограбили других водителей, попавших в засаду. В настоящее время полиция разыскивает бандитов, некоторым из которых удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось недавно. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

инкассаторы
полиция
Италия
трассы
грабежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Петербурга
Шарий раскрыл последствия удара по военному аэродрому под Киевом
Дипломаты на Кубе выразили надежду на скорое решение по дозаправке
Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
В Москве школьница попала в реанимацию после удара током от турникета
Россиянам предрекли мрачную погоду
Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе
Застрявшим на Кубе россиянам пришлось переехать
Украина планирует открыть в Европе центры для экспорта вооружений
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.