Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе

Вооруженные до зубов грабители, выдававшие себя за полицейских, перекрыли шоссе и взорвали бронированный инкассаторский фургон во время дерзкого налета на юге Италии, сообщает Daily Mail. Нападение произошло на трассе 613 в регионе Апулия, где боевики в масках, вооруженные автоматами, заблокировали дорогу на глазах у шокированных автомобилистов. После взрыва и ограбления преступники вступили в перестрелку с полицией.

На опубликованных кадрах видно, как бандиты прячутся за машинами, а бронированный фургон взрывается, поднимая в воздух клубы дыма и обломки. Преследуемый автомобиль принадлежал компании, занимающейся перевозкой наличных по всей Италии.

В публикации говорится, что преступники также ограбили других водителей, попавших в засаду. В настоящее время полиция разыскивает бандитов, некоторым из которых удалось скрыться.