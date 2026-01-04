Атака США на Венесуэлу
Хрустящие драники с сюрпризом: готовим золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусные, хрустящие снаружи и нежные внутри драники с сюрпризом. Эти золотистые картофельные оладьи с тягучим сыром отлично подойдут для завтраков, перекусов и чаепития.

Вкус получается потрясающим: хрустящая картофельная корочка, нежная серединка и тягучие нити расплавленного сыра в каждом кусочке.

Вам понадобится: 1 кг картофеля (очистить и натереть на мелкой терке), 1 небольшая луковица (натереть на мелкой терке), 1 яйцо, 1–2 ст. л. муки, 150 г твердого сыра, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Натертый картофель и лук отожмите от лишнего сока через марлю — это главный секрет хрустящих драников. В миске смешайте картофельно-луковую массу, яйцо, муку, соль и перец. Добавьте большую часть тертого сыра и перемешайте. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи, и сразу слегка прижимайте их лопаткой. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой хрустящей корочки. Горячие драники можно дополнительно посыпать оставшимся сыром, который немного подтает от жара.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из капусты и яиц на сковороде.

Проверено редакцией
