Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности

Весенний ветер способен вызвать мигрень и обострение хронических заболеваний, заявила NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, в ветряную погоду также могут пострадать незащищенные участки кожи.

Весенний ветер может быть опасен по нескольким причинам. Во-первых, он часто сопровождается резкими изменениями температуры, что может негативно сказаться на здоровье, особенно у человека с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. У некоторых людей ветреная погода может вызывать головные боли, мигрени или обострение других хронических заболеваний. Кроме того, в этот период разносится пыльца растений, что может привести к аллергическим реакциям. Также ветер сушит кожу, вызывая раздражение и обветривание, особенно если температура низкая, — предупредила Пивоварова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, включая штаммы A (H1N1) pdm09 (свиной грипп) и B, которые могут спровоцировать новую волну инфекции весной. За первые восемь недель 2026 года зарегистрировано около 750 тыс. случаев гриппа и ОРВИ.