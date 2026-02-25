Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:02

Натерла картошку, выдавила чуток чеснока — и в духовку. Лепёшки «Пиканта» — поджарые, ароматные и без лишней мороки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда не хочется стоять у плиты и жарить драники партиями, я делаю эти картофельные лепёшки в духовке. Всё просто: натёрла картошку, добавила чеснок — и через полчаса кухня пахнет так, что все уже крутятся рядом.

В итоге получаются румяные, поджаристые лепёшки с хрустящей корочкой и мягкой, рассыпчатой серединкой. Паприка даёт красивый цвет и лёгкую сладковатую нотку, а чеснок добавляет тот самый аппетитный аромат, который делает блюдо особенно «домашним». Главный плюс — никакой жарки в масле и брызг по всей кухне. Запекаются на пергаменте, без лишнего жира, но с отличной золотистой корочкой.

Ингредиенты: картофель — 4–5 средних клубней, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, сладкая паприка — 1 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю влагу и переложите в миску, добавьте яйцо, муку, паприку, соль, перец и выдавленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности. Застелите противень пергаментом, выложите массу ложкой, сформируйте лепёшки и слегка приплюсните. Запекайте при 200 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими — со сметаной, йогуртовым соусом или как гарнир к мясу. Получается настолько вкусно и просто, что этот рецепт быстро становится «дежурным» в любой семье.

Ранее мы делились рецептом запекания мяса. О какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско!

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт жареной картошки, от которого слюнки текут
Семья и жизнь
Рецепт жареной картошки, от которого слюнки текут
Такая картошечка с чесночным маслом — любимый гарнир в моей семье: вкуснее, чем по-деревенски
Общество
Такая картошечка с чесночным маслом — любимый гарнир в моей семье: вкуснее, чем по-деревенски
Мой секрет идеальных зраз: готовлю так, чтобы тесто не рвалось и начинка оставалась сочной
Общество
Мой секрет идеальных зраз: готовлю так, чтобы тесто не рвалось и начинка оставалась сочной
Картофель, яйцо, мука и немного куркумы. Солнечные лепешки «Настроение» — красиво, вкусно и готовятся за минуту
Общество
Картофель, яйцо, мука и немного куркумы. Солнечные лепешки «Настроение» — красиво, вкусно и готовятся за минуту
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
картошка
картофель
драники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.