Натерла картошку, выдавила чуток чеснока — и в духовку. Лепёшки «Пиканта» — поджарые, ароматные и без лишней мороки

Когда не хочется стоять у плиты и жарить драники партиями, я делаю эти картофельные лепёшки в духовке. Всё просто: натёрла картошку, добавила чеснок — и через полчаса кухня пахнет так, что все уже крутятся рядом.

В итоге получаются румяные, поджаристые лепёшки с хрустящей корочкой и мягкой, рассыпчатой серединкой. Паприка даёт красивый цвет и лёгкую сладковатую нотку, а чеснок добавляет тот самый аппетитный аромат, который делает блюдо особенно «домашним». Главный плюс — никакой жарки в масле и брызг по всей кухне. Запекаются на пергаменте, без лишнего жира, но с отличной золотистой корочкой.

Ингредиенты: картофель — 4–5 средних клубней, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, сладкая паприка — 1 ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишнюю влагу и переложите в миску, добавьте яйцо, муку, паприку, соль, перец и выдавленный чеснок, тщательно перемешайте до однородности. Застелите противень пергаментом, выложите массу ложкой, сформируйте лепёшки и слегка приплюсните. Запекайте при 200 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

Подавайте горячими — со сметаной, йогуртовым соусом или как гарнир к мясу. Получается настолько вкусно и просто, что этот рецепт быстро становится «дежурным» в любой семье.

