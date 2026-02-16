Пеку нежные лодочки из творога и манки. С изюмом и хрустящей карамельной шапочкой. Пахнет детством и счастьем!

В отличие от сырников, эти лодочки не требуют стояния у плиты и риска быть обрызганным кипящим маслом. Вы лепите их раз, ставите в духовку — и забываете. Они пекутся в своем соку, равномерно пропекаясь и покрываясь ровным красивым загаром.

Для лодочек 50 граммов изюма промываю и заливаю на 10–15 минут столовой ложкой рома, коньяка или просто горячей водой. 250 граммов творога (лучше не слишком влажного) перетираю через сито или хорошо разминаю вилкой в миске. Добавляю одно яйцо, 2 столовые ложки сахара и щепотку ванилина. Тщательно перемешиваю до однородности. Всыпаю 2 столовые ложки манной крупы и отжатый от жидкости изюм. Еще раз хорошо вымешиваю. Оставляю массу на 15 минут при комнатной температуре — за это время манка набухнет и впитает лишнюю влагу, тесто станет более пластичным. Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мокрыми руками формирую из творожной массы овальные «лодочки»: делаю толстую лепешку и слегка загибаю края вверх. Выкладываю лодочки на противень. Один желток взбиваю вилкой с чайной ложкой воды или молока. Аккуратно смазываю им поверхность лодочек. Затем щедро посыпаю каждую коричневым сахаром (можно использовать обычный) — он даст ту самую хрустящую корочку.

Выпекаю 20--25 минут, пока лодочки не станут устойчивыми и не покроются красивым золотисто-карамельным цветом. Даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или комнатной температуры, с шариком ванильного мороженого, сметаной или свежими ягодами.

